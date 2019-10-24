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Арахамия: проекты о "площадках Яценко" вынесут в зал без решения комитета

Новости » Политика    24.10.2019 - 18:43
Арахамия: проекты о "площадках Яценко" вынесут в зал без решения комитета
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Законопроекты о ликвидации "площадок Яценко" будут проголосованы без заключения комитета

Законопроекты о ликвидации так называемых "площадок Яценко" вынесут на голосования в Верховной раде без решения финансового комитета, членов которого заподозрили во взятках и обязали пройти детектор лжи. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроекты без заключения комитета подадут на голосование.

"Скандал выгоден бенефициару тех площадок, который хочет затянуть процесс. Мог бы быть вынесен законопроект, а сейчас говорят, что давайте скандал, а потом разберемся", - добавил Арахамия.

Отметим, речь идет о законопроектах о внесении изменений в Налоговый кодекс для ликвидации схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

В СМИ данную схему называют "площадками Яценко" - это электронные площадки-посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества, которые за пересылку данных получали с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко, по некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.

Напомним, скандал связан с тем, что членов финансового комитета от "Слуги народа" обвинили в получении взяток за срыв подготовки данных законопроектов. Сегодня стало известно, что свидетелем по этому делу является один из нардепов.

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Новости Украины Верховная РадасхемыДавид Арахамия
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