"Слуга народа" обсудит на заседании законопроекты о "площадках Яценко"

Фото: Александр Качура (из открытых источников)

Также на заседании обсудят прохождение полиграфа депутатами от "Слуги народа"

На заседании фракции "Слуга народа" обсудит законопроекты о ликвидации так называемых "площадок Яценко". Об этом перед заседанием фракции сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

Также на заседании обсудят прохождение полиграфа депутатами от "Слуги народа".

"Мы будем обсуждать все законопроекты, которые есть на повестке дня на этой неделе. У нас есть некоторые спорные законопроекты. Мы будем проговаривать законопроекты 2047, 2047-1, 2047-Д. Полиграф-челлендж обязательно обсудим и вопросы взаимодействия с иностранными СМИ", - заявил Качура.

Напомним, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроекты о ликвидации "площадок Яценко" будут проголосованы без заключения комитета финансового комитета, членов которого заподозрили во взятках и обязали пройти детектор лжи.

Отметим, речь идет о законопроектах о внесении изменений в Налоговый кодекс для ликвидации схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

В СМИ данную схему называют "площадками Яценко" - это электронные площадки-посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества, которые за пересылку данных получали с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко, по некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.