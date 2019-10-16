"Слуга народа" внесет законопроект о референдуме до конца года

Фракция "Слуга народа" до конца года планирует разработать и внести в парламент отдельный законопроект о народовластии, который будет предусматривать проведение референдума. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, закон о референдуме нужно рассматривать в совокупности с проектом "Государство в смартфоне".

"Сейчас мы работаем на системным законопроектом относительно народовластия. Вы помните, мы предлагали и изменения к Конституции относительно законодательной инициативы народа. Народовластие - это комплексный вопрос. Надо рассматривать его в совокупности с проектом "Государство в смартфоне" и с диджитализацией: давать людям электронные инструменты, чтобы выражаться. То есть речь идет не только о референдуме, а у нас есть такая форма в Конституции как "другие формы демократии". То есть это как раз может быть такое обсуждение, там где будет возможность, выдержав все позиции закона, сохранив секретность голосования - опрашивать людей качественно", - заявил Корниенко.

По его словам, законопроект не будет альтернативным к законопроекту, который предлагается другим фракцию. (Батькивщиной - ред.)

"Он точно не будет преподноситься как альтернативный проекту Батькивщины. Мы действительно немного по-другому видим. Это вообще два разных текста. Он будет не просто о референдуме, а более широко, о инструментах народовластия и, в частности, о референдуме. Я думаю, что в ближайшее время, до конца года, будем выходить на это решение", - добавил нардеп.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса. По его словам, по этому поводу могут быть только договоренности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия передал доказательства подкупа участников акций протеста в Киеве.