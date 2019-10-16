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Арахамия передал СБУ доказательства подкупа участников акций протеста

Новости » Политика    16.10.2019 - 14:55
Арахамия передал СБУ доказательства подкупа участников акций протеста
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия передал в СБУ заявление 15 октября

Председатель фракции "Слуга народа" передал в Службу безопасности Украины (СБУ) доказательства подкупа участников акций протестов против согласования "формулы Штайнмайера". Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее Арахамия заявил, что, по его мнению, некоторые участники акций получают деньги за участие в них, по его предположению, таких может быть около 5%.

"Да, я вчера передал следователю (заявление - ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее депутат извинился перед участниками протестов, которых он мог обидеть своими словами о частичной проплаченности последних митингов на Майдане.

Также РБК-Украина сообщало, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отчиталась о мониторинге акций, связанных с празднованием День защитника Украины.

Так, 14 октября в Киеве наблюдатели сначала видели около 5 тыс. людей, которые собрались в парке Шевченко. Позже команда СММ зафиксировала около 15 тыс. человек, которые шли к Майдану Независимости.

Позже наблюдатели видели около 8 тыс. человек, которые прошли к улице Банковой, 11, где некоторые из них приклеили стикеры на фасад здания Офиса президента. Отмечается, что участники мероприятия разошлись без инцидентов.

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