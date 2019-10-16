"Слуга народу" внесе законопроект про референдум до кінця року

Фракція "Слуга народу" до кінця року планує розробити та внести в парламент законопроект про народовладдя, який передбачатиме проведення референдуму. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, закон про референдум потрібно розглядати в сукупності з проектом "Держава в смартфоні".

"Зараз ми працюємо на системним законопроектом щодо народовладдя. Ви пам'ятаєте, ми пропонували і зміни до Конституції щодо законодавчої ініціативи народу. Народовладдя - це комплексне питання. Треба розглядати його в сукупності з проектом "Держава в смартфоні" і з діджиталізацією: давати людям електронні інструменти, щоб висловлюватися. Тобто мова йде не тільки про референдум, а у нас є така форма Конституції як "інші форми демократії". Тобто це якраз може бути таке обговорення, там де буде можливість, витримавши всі позиції закону, зберігши таємність голосування - опитувати людей якісно", - заявив Корнієнко.

За його словами, законопроект не буде альтернативним до законопроекту, який пропонується іншою фракцію. (Батьківщиною - ред.)

"Він точно не буде підноситися як альтернативний до проекту Батьківщини. Ми справді трохи по-іншому бачимо. Це взагалі два різних тексту. Він буде не просто референдум, а більш широко, про інструменти народовладдя і, зокрема, про референдум. Я думаю, що найближчим часом, до кінця року, будемо виходити на це рішення", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде референдуму щодо особливого статусу Донбасу. За його словами, з цього приводу можуть бути тільки домовленості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія передав докази підкупу учасників акцій протесту в Києві.