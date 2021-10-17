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"Слуга народа" соберется на заседание фракции 18 октября: что обсудят

Автор: Валерия Полищук

Партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. Оно состоится в понедельник, 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Слуги народа" Юлии Палийчук.

По ее словам, заседание фракции начнется в 19:00.

В частности, народные депутаты обсудят проект государственного бюджета на 2022 год.

"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022", - написала спикер партии.

Напомним, спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что голосование за законопроект о госбюджете на 2022 год состоится 20 октября.

РБК-Украина подробно расписало основные показатели главного финансового документа на следующий год.

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