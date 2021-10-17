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"Слуга народу" збереться на засідання фракції 18 жовтня: що обговорять

Автор: Валерія Поліщук

Партія "Слуга народу" збереться на засідання фракції. Воно відбудеться в понеділок, 18 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера "Слуги народу" Юлії Палійчук.

За її словами, засідання фракції розпочнеться о 19: 00.

Зокрема, народні депутати обговорять проект державного бюджету на 2022 рік.

"У понеділок, 18 жовтня, о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Серед питань порядку денного - обговорення проекту державного бюджету на 2022 рік", - написала спікер партії.

Нагадаємо, спікер Ради Руслан Стефанчук заявляв, що голосування за законопроект Про держбюджет на 2022 рік відбудеться 20 жовтня.

РБК-Україна детально розписало основні показники головного фінансового документа на наступний рік.

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