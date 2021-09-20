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"Слуга народа" проведет заседание 20 сентября: что рассмотрят

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 20 сентября, состоится заседание фракции "Слуги народа". Народные депутаты рассмотрят финальные редакции законопроектов об олигархах №5599 и о наполнении бюджета №5600.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера СН Юлии Палийчук.

"В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.

Заседание фракции начнется в 19:00.

Напомним, комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде принять закон об олигархах.

Ранее в Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах.

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Слуга народа