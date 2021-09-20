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"Слуга народу" проведе засідання 20 вересня: що розглянуть

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 20 вересня, відбудеться засідання фракції "Слуги народу". Народні депутати розглянуть фінальні редакції законопроектів про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера СН Юлії Палійчук.

"На порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроектів 5599 і 5600, а також кадрові питання, в тому числі питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Засідання фракції розпочнеться о 19: 00.

Нагадаємо, комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді прийняти закон про олігархів.

Раніше в Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів.

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Слуга народа