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"Слуга народа" проведет первые праймериз в следующем месяце

Новости » Политика     17.06.2020 - 12:19
"Слуга народа" проведет первые праймериз в следующем месяце
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Партия проведет социологические праймериз

В конце следующего месяца политическая партия "Слуга народа" планирует провести социологические праймериз для избрания единого кандидата в мэры Киева. По состоянию на сегодня участие в праймериз подтвердили 5 кандидатов.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это будет более известно - социология. Социологический праймериз так называемый. Он будет ближе к концу следующего месяца. Чтобы уже понимать всю ситуацию. В других политических партиях также будут известны кандидаты. И будет финальное окончательное решение уже после этого", - пояснил он.

Нардеп отметил, что от фракции в праймериз будут участвовать пять кандидатов на должность мэра Киева. Однако существует большая вероятность, что Александр Ткаченко не будет принимать участие во внутрипартийном отборе из-за того, что он возглавил Министерство культуры.

"Все кто намерены принимать в этом участие, пойдут отдельно, они в большинстве члены нашей фракции и партии. Поэтому, делая позитивные шаги они так или иначе усиливают позиции нашей партии. От нашей фракции: Качура, Дубинский, Ткаченко, Тищенко и госпожа Верещук. Пять", - добавил Арахамия.

По его словам, на сегодняшнем заседании фракции не будут обсуждать праймериз.

Напомним, для определения кандидата в мэры Киева "Слуга народа" планирует провести несколько этапов внутрипартийных выборов.

После праймериз, президент Владимир Зеленский вместе с руководством партии и представителями ОП выберет кандидата в мэры Киева.

В СН ожидали, что кандидат от партии будет определен уже до конца июня.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Выборы мэра КиеваСлуга народа
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