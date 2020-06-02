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"Слуга народа" определится с кандидатом в мэры Киева в июне

Новости » Политика     02.06.2020 - 22:38
"Слуга народа" определится с кандидатом в мэры Киева в июне
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Официальное выдвижение кандидата состоится в сентябре

Партия "Слуга народа" определится с основным кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце. Однако официальное выдвижение произойдет в соответствии с избирательным законодательством.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам нардепа, кандидат от "Слуги народа" будет избран на протяжении июня.

"Праймериз будет проводиться на протяжении июня. Официальное выдвижение, согласно избирательным правилам, в сентябре. То есть в сентябре будет официальная регистрация. Но к тому времени у нас кандидат точно будет", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что для определения кандидата на должность мэра Киева в "Слуге народа" проведут праймериз, участие в которых примут как минимум четверо кандидатов.

Кроме того, основного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" после праймериз выберет лично глава государства Владимир Зеленский.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Выборы мэра Киевавыборы мэраСлуга народаАлександр Корниенко
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