Зеленский выберет кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" после праймериз

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Кандидата также будут выбирать руководители партии и представители Офиса президента

Участвовать в праймериз кандидатов от "Слуги народа" на пост мэра Киева будут от 4 до 6 человек. Фракция определится с окончательным перечнем на отдельном заседании.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Нардеп пояснил, что по результатам праймериз и социологических опросов удастся сократить количество потенциальных кандидатов до 2-3. Отбирать же основного кандидата от "Слуги народа" будет лично президент Владимир Зеленский вместе с партийным руководством и представителями Офиса президента.

"Участие в праймериз смогут принять 4-6 человек. Минимум четверо уже. Баллотироваться от "Слуги народа" может один кандидат. В результате праймериз мы выйдем на две, максимум три кандидатуры, из которых президент выберет вместе с руководством партии, кто из них может быть одним кандидатом, которого партия будет выдвигать уже в сентябре", - рассказал Корниенко.

По его словам, сейчас подтвердили желание принять участие в праймериз четверо народных депутатов: Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко.

"Есть еще Николай Тищенко, но он не заявлял публично об участии в праймериз. Но есть основания полагать, что он будет участвовать в нем, так или иначе. 4-6 кандидатов, это я говорю с учетом того, что возможно появятся. Сегодня нет, а завтра "бац" и появятся. Возможно, в нашей фракции еще кто изъявит желание. Например, Качура взял и собрался. Мы не ожидали. Это для нас неожиданность", - рассказал нардеп.

Политик также пояснил, что председатель комитета по гуманитарной политике Александр Ткаченко сможет принять участие в праймериз кандидатов, несмотря на решение фракции назначить его министром культуры.

"Ткаченко пока что не снимал видео о том, что он теперь не принимает участия в праймериз. Значит он еще продолжает в них участвовать", - добавил он.

Нардеп также добавил, что окончательный список кандидатур для участия в праймериз также обсудят на отдельном заседании фракции "Слуга народа".

"Да, по фракции, действительно... Это мое личное мнение, но я думаю, что я найду поддержку в команде относительно этого. Нам нужно кроме партийной ячейки спросить еще и фракцию. Многие депутаты не являются членами партии, но это монобольшинство, и Киев - это ответственный город, ответственная должность. Если мы спросим мнение депутатов, ничего плохого же не будет", - отметил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что для определения с кандидатом на должность мэра Киева в "Слуге народа" планируют провести праймериз.

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Автор: Анастасия Светлевская