Иллюстративное фото (sluga-narodu.com)

Съезд "Слуги народа" пройдет в КВЦ Парковый

Политическая партия "Слуга народа" проведет партийный съезд 10 ноября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что первый этап съезда "Слуги народа" пройдет 10 ноября в выставочном центре "Парковый" в Киеве. Начало съезда запланировано на 12:00.

Ожидается, что на съезде заслушают отчет о деятельности партии за последний год, примут несколько кадровых решений, а также объявят об участии партии в выборах в объединенных территориальных общинах 22 и 29 декабря.

Планируется, что в съезде примут участие представители Офиса президента, правительства и Верховной рады.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что партия "Слуга народа" выберет нового главу на съезде в ноябре.

"Если я не ошибаюсь, съезд состоится 9 или 10 числа. В том числе будет рассматриваться вопрос избрания нового главы партии, а также выборов в ОТО", - заявил Разумков.

Кроме того, представители СН подчеркивали, что на съезде планируют усовершенствовать устав партии.

Отметим, в "Слуге народа" уверены, что проект госбюджета-2020 будет принят до 20 декабря.