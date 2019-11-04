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"Слуга народу" проведе партійний з'їзд 10 листопада

Новини » Політика     04.11.2019 - 13:57
"Слуга народу" проведе партійний з'їзд 10 листопада
Ілюстративне фото (sluga-narodu.com)

З'їзд "Слуги народу" пройде в КВЦ Парковий

Політична партія "Слуга народу" проведе партійний з'їзд 10 листопада. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що перший етап з'їзду "Слуги народу" пройде 10 листопада у виставковому центрі "Парковий" в Києві. Початок з'їзду запланований на 12:00.

Очікується, що на з'їзді заслухають звіт про діяльність партії за останній рік, приймуть кілька кадрових рішень, а також оголосять про участь партії у виборах в об'єднаних територіальних громадах 22 і 29 грудня.

Планується, що в з'їзді візьмуть участь представники Офісу президента, уряду і Верховної ради.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що партія "Слуга народу" обере нового главу на з'їзді в листопаді.

"Якщо я не помиляюся, з'їзд відбудеться 9 або 10 числа. В тому числі буде розглядатися питання обрання нового голови партії, а також виборів в ОТГ", - заявив Разумков.

Крім того, представники СН підкреслювали, що на з'їзді планують удосконалити статут партії.

Відзначимо, в "Слузі народу" впевнені, що проект держбюджету-2020 буде прийнято до 20 грудня.

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