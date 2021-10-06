"Слуга народа" предлагает, чтобы заседание по отзыву Разумкова провел Гетманцев
Фракция "Слуга народа" предлагает свою кандидатуру того, кто может провести завтрашнее заседание парламента, где будет рассматриваться вопрос отставки председателя ВР Дмитрия Разумкова. В СН считают, что его может провести депутат от их партии Даниил Гетманцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлию Палийчук.
"Сегодня будет рассмотрен вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, во время которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Мы предлагаем, чтобы это был депутат нашей фракции Даниил Гетманцев", - написала она.
По ее словам, "Слуга народа" считает нынешнюю повестку дня Верховной рады, которая размещена на официальном сайте парламента - нелегитимной, поскольку спикер ВР так и не собрал Согласительный совет для ее принятия.
"Наша фракция считает, что заявление председателя ВР о необходимости трех дней для технической подготовки заседания Согласительного совета, просто затягиванием времени", - отметила Палийчук.
Пресс-секретарь фракции также указала, что СН отказывается проводить заседание по нелегитимному порядку, поэтому фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения.
"Он состоит из вопросов, которые не требуют внесения в повестку дня. Это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменения границ населенных пунктов, различные ратификации и т. д.", - добавила Палийчук.
Напомним, вчера Верховная Рада включила в повестку дня вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя, голосование может состояться уже в четверг.
Кроме того, Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.