"Слуга народа" поддержит отставку Гончарука

Фракция "Слуга народа" приняла решение удовлетворить заявление премьер-министра Алексея Гончарука с просьбой принять его отставку. Об этом сообщил источник РБК-Украина в руководстве фракции.

Источник издания отметил, что завтра фракция проголосует за отставку Гончарука.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал. Мы проголосовали фракцией удовлетворить это заявление", - сообщил источник.

Также замглавы комитета по вопросам финансов Александр Дубинский подтвердил, что фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке.

"Он уже не премьер-министр. Его советник говорит, что это фейк, но информация висит на сайте административного окружного суда. Не имеет никакого значения, завтра в парламенте мы проголосуем его отставку. Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке", - заявил Дубинский.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предлагает нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известный возможный состав Кабмина Шмыгаля.