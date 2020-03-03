"Слуга народу" підтримає відставку Гончарука

Фракція "Слуга народу" прийняла рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням прийняти його відставку. Про це повідомило джерело РБК-Україна в керівництві фракції.

Джерело видання зазначило, що завтра фракція проголосує за відставку Гончарука.

"Гончарук заяву написав, в парламент передав. Ми проголосували фракцією задовольнити цю заяву", - повідомило джерело.

Також заступник глави комітету з питань фінансів Олександр Дубинський підтвердив, що фракція прийняла рішення задовольнити заяву Гончарука про відставку.

"Він вже не прем'єр-міністр. Його радник каже, що це фейк, але інформація висить на сайті адміністративного окружного суду. Немає ніякого значення, завтра в парламенті ми проголосуємо його відставку. Фракція прийняла рішення задовольнити заяву Гончарука про відставку", - заявив Дубинський.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський пропонує нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.