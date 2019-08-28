"Слуга народа" подаст 465 изменений в Конституцию

Партия "Слуга народа" намерена подать 465 изменений в Основной закон. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина

Стефанчук отметил, что не все из этих 465 предложений по уровню готовности приближаются к идеалу.

"Я думаю, что эти инициативы есть. Мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду", - сказал он.

По его словам, сейчас определяются с тем, какие из этих предложений будут определены президентом как приоритетные.

"На базе этого мы будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная рада", - заявил Стефанчук.

Напомним, первое заседание Верховной рады девятого созыва состоится 29 августа. Фракция партии "Слуга народа" будет иметь большинство в парламенте (более 250 депутатов).

Отметим, что для окончательного принятия изменений в Конституцию необходимо 300 голосов народных депутатов. Кроме того, для принятия изменений также требуется положительное решение Конституционного суда Украины.