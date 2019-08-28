"Слуга народу" подасть 465 змін до Конституції

Партія "Слуга народу" має намір подати 465 змін до Основного закону. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна

Стефанчук відзначив, що не всі з цих 465 пропозицій по рівню готовності наближаються до ідеалу.

"Я думаю, що ці ініціативи є. Ми зараз визначаємо черговість їх внесення до Верховної Ради", - сказав він.

За його словами, зараз визначаються з тим, які з цих пропозицій будуть визначені президентом як пріоритетні.

"На базі цього ми будемо формувати перелік того, над чим будуть працювати комітети і що буде приймати Верховна рада", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, перше засідання Верховної ради дев'ятого скликання відбудеться 29 серпня. Фракція партії "Слуга народу" матиме більшість у парламенті (більше 250 депутатів).

Відзначимо, що для остаточного ухвалення змін до Конституції необхідно 300 голосів народних депутатів. Окрім того, для ухвалення змін також потрібне позитивне рішення Конституційного суду України.