"Слуга народа" определилась с кандидатурой на пост главы аппарата Рады

Фракция "Слуга народа" поддержала предложение выдвинуть на пост главы аппарата Верховной рады Вячеслава Штучного. Ранее он уже занимал эту должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.
"Слуга Народа", как фракция монобольшинства, поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной рады", - написала она в своем Telegram.
Палийчук напомнила, что Штучный уже возглавлял аппарат Верховной рады с сентября 2019-го по июль 2020 года.
Напомним, в сентябре фракция "Слуга народа" избрала трех кандидатов на пост главы аппарата Рады. Среди претендентов был и Вячеслав Штучный.
Отметим, Штучный ушел с этой должности из-за конфликта с бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым.