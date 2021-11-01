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"Слуга народа" определилась с кандидатурой на пост главы аппарата Рады

Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракция "Слуга народа" поддержала предложение выдвинуть на пост главы аппарата Верховной рады Вячеслава Штучного. Ранее он уже занимал эту должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

"Слуга Народа", как фракция монобольшинства, поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной рады", - написала она в своем Telegram.

Палийчук напомнила, что Штучный уже возглавлял аппарат Верховной рады с сентября 2019-го по июль 2020 года.

Напомним, в сентябре фракция "Слуга народа" избрала трех кандидатов на пост главы аппарата Рады. Среди претендентов был и Вячеслав Штучный.

Отметим, Штучный ушел с этой должности из-за конфликта с бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым.

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Слуга народаВерховная рада