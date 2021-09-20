ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Слуга народа" избрала трех кандидатов на руководителя Аппарата Рады. Среди них экс-глава

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 сентября 2021 20:40
"Слуга народа" избрала трех кандидатов на руководителя Аппарата Рады. Среди них экс-глава Фото: Вячеслав Штучный (radaprogram.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Фракция "Слуга народа" избрала трех кандидатов на пост главы Аппарата Верховной рады. Среди них - Вячеслав Штучный, который уже возглавлял Аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

Кого будут предлагать на должность руководителя Аппарата ВР:

  • Вячеслав Штучный - экс-руководитель аппарата;
  • Александр Копыленко - нардеп от СН;
  • Павел Фролов - нардеп от СН.

"Завтра глава фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя главы парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года", - заявила Палийчук.

Как рассказал Арахамия на брифинге после заседания фракции, Штучный ушел с должности из-за конфликта с "непосредственным руководителем". Теперь его снова будут предлагать на эту должность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа Верховная рада
NEWS
Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения
Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения
DAILY
Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму