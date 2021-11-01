"Слуга народу" визначилася з кандидатурою на посаду голови апарату Ради

Фракція "Слуга народу" підтримала пропозицію висунути на посаду голови апарату Верховної ради В'ячеслава Штучного. Раніше він вже обіймав цю посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.
"Слуга народу", як фракція монобільшості, підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної ради", - написала вона у своєму Telegram.
Палійчук нагадала, що штучний вже очолював апарат Верховної ради з вересня 2019-го по липень 2020 року.
Нагадаємо, у вересні фракція "Слуга народу" обрала трьох кандидатів на посаду голови апарату Ради. Серед претендентів був і В'ячеслав Штучний.
Зазначимо, Штучний пішов з цієї посади через конфлікт з колишнім спікером Ради Дмитром Разумковим.