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"Слуга народу" визначилася з кандидатурою на посаду голови апарату Ради

Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракція "Слуга народу" підтримала пропозицію висунути на посаду голови апарату Верховної ради В'ячеслава Штучного. Раніше він вже обіймав цю посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

"Слуга народу", як фракція монобільшості, підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної ради", - написала вона у своєму Telegram.

Палійчук нагадала, що штучний вже очолював апарат Верховної ради з вересня 2019-го по липень 2020 року.

Нагадаємо, у вересні фракція "Слуга народу" обрала трьох кандидатів на посаду голови апарату Ради. Серед претендентів був і В'ячеслав Штучний.

Зазначимо, Штучний пішов з цієї посади через конфлікт з колишнім спікером Ради Дмитром Разумковим.

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Слуга народаВерховна рада