"Слуга народа" одобрила кандидатов на кресла Криклия и Петрашко

"Слуга народа" на сегодняшнем заседании фракции предварительно одобрила кандидата на должность министра развития экономики. Нардепы предварительно поддержали кандидатуру действующего главы налоговой Алексея Любченко.
Об этом РБК-Украина рассказал один из членов фракции "Слуга народа".
По словам собеседника, формального голосования не было, но и против кандидатуры Любченко никто не выступил.
"После голосования за отставку Петрашко мы будем собирать подписи за Любченко, потом на их основании премьер внесет эту кандидатуру в Раду", - сказал он.
Кроме того, как сказала замглавы фракции Евгения Кравчук, СН также поддержала кандидатуру руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова на пост главы Мининфраструктуры.
По ее словам, депутаты провели голосование за эту кандидатуру и поддержали ее единогласно. Кроме того, как отметила Кравчук, Владислав Криклий и Игорь Петрашко "останутся в команде" после того, как ВР проголосует за их увольнение с министерских должностей.
На данный момент депутаты от СН перешли к обсуждению возможной ротации главы Минздрава. Как сказал собеседник РБК-Украина во фракции, пока настроения по поводу отставки Максима Степанова разделились примерно 50 на 50
Напомним, на прошлой неделе Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали в отставку с должностей министров развития экономики и инфраструктуры. Как стало известно, об отставке министров попросил лично президент Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, отставку этих министров рассмотрят во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента. А назначение новых министров вынесут на заседание, которое состоится в четверг.
Кроме того, в пятницу в Раду поступило представление премьера об увольнении главы Минздрава Максима Степанова. Однако сегодня профильный парламентский комитет не поддержал предложение главы правительства.