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"Слуга народу" обговорить на засіданні законопроекти про "майданчиках Яценко"

Новини » Політика    28.10.2019 - 19:41
"Слуга народу" обговорить на засіданні законопроекти про "майданчиках Яценко"
Фото: Олександр Качура (з відкритих джерел)

Також на засіданні обговорять проходження поліграфа депутатами від "Слуги народу"

На засіданні фракції "Слуга народу" обговорить законопроекти про ліквідацію так званих "майданчиків Яценко". Про це перед засіданням фракції повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

Також на засіданні обговорять проходження поліграфа депутатами від "Слуги народу".

"Ми будемо обговорювати всі законопроекти, які є на порядку денному на цьому тижні. У нас є деякі спірні законопроекти. Ми будемо промовляти законопроекти 2047, 2047-1, 2047-Д. Поліграф-челлендж обов'язково обговоримо і питання взаємодії з іноземними ЗМІ", - заявив Качура.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроекти про ліквідацію "майданчиків Яценко" будуть проголосовані без висновку комітету фінансового комітету, членів якого запідозрили у хабарах і зобов'язали пройти детектор брехні.

Зазначимо, йдеться про законопроекти про внесення змін в Податковий кодекс для ліквідації схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості.

У ЗМІ дану схему називають "майданчиками Яценко" - це електронні майданчики-посередники між оцінювачем майна і електронною базою Фонду держмайна, які за пересилку даних отримували з кожної операції оцінки від 500 до 1800 гривень. Схему пов'язують з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценко, за деякими даними, пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 млн гривень.

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