"Слуга народа" из-за коронавируса отказывается от госфинансирования

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Средства направят в Стабилизационный фонд

Политическая партия "Слуга народа" из-за коронавируса в Украине отказывается от государственного финансирования. Об этом заявил глава партии и первый замглавы фракции в Раде Александр Корниенко, передает пресс-служба партии.

По его словам, партия отказывается от государственного финансирования на 2020 год.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - заявил Корниенко.

"Слуга народа" также призывает остальные парламентские партии поступить так же, поскольку в 2020 году на финансировании их деятельности направляется более 212 млн гривен. Также сообщается, что партии уже получили финансирование за первый квартал этого года.

Напомним, в феврале НАПК распределило госфинансирование для партий и "Слуге народа" полагалось 140,5 млн гривен из общей суммы.

Отметим, еще в прошлом году вступил в силу закон об отмене финансирования партий, которые проиграли выборы.