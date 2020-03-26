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"Слуга народу" через коронавірус відмовляється від держфінансування

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 16:07
"Слуга народу" через коронавірус відмовляється від держфінансування
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Кошти спрямують в Стабілізаційний фонд

Політична партія "Слуга народу" через коронавірус в Україні відмовляється від державного фінансування. Про це заявив голова партії і перший заступник голови фракції у Раді Олександр Корнієнко, передає прес-служба партії.

За його словами, партія відмовляється від державного фінансування на 2020 рік.

"Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії в Стабілізаційний фонд, який створюється Кабінетом міністрів, та направити ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу", - заявив Корнієнко.

"Слуга народу" також закликає інші парламентські партії вчинити так само, оскільки в 2020 році на фінансування їх діяльності спрямовується понад 212 млн гривень. Також повідомляється, що партії вже отримали фінансування за перший квартал цього року.

Нагадаємо, в лютому НАЗК розподілило держфінансування для партій і "Слузі народу" належало 140,5 млн гривень із загальної суми.

Відзначимо, ще в минулому році набув чинності закон про скасування фінансування партій, які програли вибори.

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