"Слуга народа" обрала трьох кандидатів на очільника Апарату Ради. Серед них екс-глава

Фракція "Слуга народу" обрала трьох кандидатів на посаду глави Апарату Верховної ради. Серед них - В'ячеслав Штучний, який вже очолював Апарат ВР з вересня 2019 року по липень 2020-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук .

Кого пропонуватимуть на посаду керівника Апарату ВР:

В'ячеслав Штучний - екс-керівник Апарату;

Олександр Копиленко - нардеп від СН;

Павло Фролов - нардеп від СН.

"Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім’я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року", - заявила Палійчук.

Як розповів Арахамія на брифінгу після засідання фракції, Штучний пішов з посади через конфлікт з "безпосереднім керівником". Тепер його знову пропонуватимуть на цю посаду.