"Слуга народа" обрала трьох кандидатів на очільника Апарату Ради. Серед них екс-глава
Фото: В'ячеслав Штучний (radaprogram.org)
Фракція "Слуга народу" обрала трьох кандидатів на посаду глави Апарату Верховної ради. Серед них - В'ячеслав Штучний, який вже очолював Апарат ВР з вересня 2019 року по липень 2020-го.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук.
Кого пропонуватимуть на посаду керівника Апарату ВР:
- В'ячеслав Штучний - екс-керівник Апарату;
- Олександр Копиленко - нардеп від СН;
- Павло Фролов - нардеп від СН.
"Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім’я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року", - заявила Палійчук.
Як розповів Арахамія на брифінгу після засідання фракції, Штучний пішов з посади через конфлікт з "безпосереднім керівником". Тепер його знову пропонуватимуть на цю посаду.