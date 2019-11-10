"Слуга народа" избрала нового руководителя партии

Члены политической силы "Слуга народа" во время съезда в Киеве в воскресенье, 10 ноября, избрали нового руководителя партии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время съезда члены партии избрали руководителем "Слуги народа" народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко. В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.

"В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях", - заявил новоизбранный глава партии.

Также он добавил, что в "Слуге народа" планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты.

Кроме того, Корниенко рассказал когда "Слуга народа" разработает устав партии.

"Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава партии", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Свою отставку Разумов анонсировал в начале октября. Тогда Разумков отмечал, что нового руководителя партии изберут во время съезда в ноябре.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко анонсировал, что партия "Слуга народа" соберется на съезд, на котором будет обсуждаться вопрос смены руководителя политической партии.

Также РБК-Украина писало, что в воскресенье, 10 ноября, политическая партия "Слуга народа" проведет съезд. Планировалось, что первый этап съезда пройдет 10 ноября в выставочном центре "Парковый" в Киеве. Во время заседания должны рассмотреть вопрос избрания нового руководителя партии, а также участия в выборах в территориальных общинах.