UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Слуга народа" хочет регламентировать работу коалиции и оппозиции в Раде, - нардеп

Автор: Юлия Струк

Фракция "Слуга народа" хочет регламентировать работу коалиции и оппозиции в Верховной раде. Депутатам предлагают высказать свои предложения к соответствующему проекту закона.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Как известно, на протяжении деятельности Верховной рады текущего созыва неоднократно обсуждался вопрос о необходимости нормализации статуса и принципов работы парламентской оппозиции", - указано в обращении Аппарата ВР к руководителям секретариатов депутатских фракций и групп.

Предложения парламентарии смогут выразить до 15 марта.

"Направляется для рассмотрения и высказывания до 15 марта 2021 года возможных предложений проект закона о внесении изменений в регламент ВР об организации деятельности коалиции депутатских фракций и парламентской оппозиции", - проинформировал Аппарат.

Напомним, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент отказался от наработки отдельного закона об оппозиции.

Так, в конце января спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что оппозиционные силы не демонстрируют "интенсивную борьбу" за этот документ.

Как писало РБК-Украина, в конце июля 2020-го Разумков анонсировал, что парламент может принять закон об оппозиции на следующей сессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины оппозицияВерховная РадарегламентСлуга народа
Читайте также
В Украине хотят противодействовать фиктивной волонтерской деятельности
Разумков оценил вероятность досрочных парламентских выборов
Прогноз погоды