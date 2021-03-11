"Слуга народа" хочет регламентировать работу коалиции и оппозиции в Раде, - нардеп

Фракция "Слуга народа" хочет регламентировать работу коалиции и оппозиции в Верховной раде. Депутатам предлагают высказать свои предложения к соответствующему проекту закона.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Как известно, на протяжении деятельности Верховной рады текущего созыва неоднократно обсуждался вопрос о необходимости нормализации статуса и принципов работы парламентской оппозиции", - указано в обращении Аппарата ВР к руководителям секретариатов депутатских фракций и групп.

Предложения парламентарии смогут выразить до 15 марта.

"Направляется для рассмотрения и высказывания до 15 марта 2021 года возможных предложений проект закона о внесении изменений в регламент ВР об организации деятельности коалиции депутатских фракций и парламентской оппозиции", - проинформировал Аппарат.