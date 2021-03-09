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В Раде отказались от идеи создания отдельного закона об оппозиции

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 17:45
В Раде отказались от идеи создания отдельного закона об оппозиции Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции. По его словам, парламент отказался от наработки отдельного закона.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"Мы отказались от идеи о создании отдельного закона об оппозиции и идем путем внесения изменений в регламент Верховной рады Украины", - пояснил Стефанчук.

В конце января спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что оппозиционные силы не демонстрируют "интенсивную борьбу" за этот документ.

Напомним, осенью 2020 года первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа начнет работу над документом с 16 ноября.

Как писало РБК-Украина, в конце июля 2020-го Разумков рассказал, что парламент может принять закон об оппозиции на следующей сессии.

Так, в конце мая прошлого года в ВР начали нарабатывать законопроект об оппозиции: состоялось первое заседание рабочей группы, которая работает над этим документом.

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