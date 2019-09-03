"Слуга народа" хочет принять полтысячи законопроектов до конца года

Фракция "Слуга народа" планирует принять полтысячи законопроектов до конца года. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, несколько сотен наработанных законодательных инициатив могут быть проголосованы в течение трех месяцев. После этого во фракции "Слуга народа" надеются сбавить темп принятия законопроектов.

"По поводу инициатив, их очень много. Действительно много. Придется работать в комитетах и ​​по выходным, и по ночам. Но они должны это делать... Так должна работать Верховная рада. Возможно, через 3-4 месяца, когда мы наголосуем те 400 -500 законопроектов, которые наработаны, мы убавим темп. Но сейчас страна не может ждать. Люди ожидают от нас быстрых изменений", - заявил Арахамия.

Напомним, представитель президента в Верховной раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №1087 "О календарном плане проведения второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва". Из него следует, что Рада девятого созыва будет работать в пленарном режиме до 20 сентября.

Добавим также, в ходе сегодняшнего заседания ВР одобрила во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов.