"Слуга народу" хоче прийняти півтисячі законопроектів до кінця року

Фракція "Слуга народу" планує прийняти півтисячі законопроектів до кінця року. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кілька сотен напрацьованих законодавчих ініціатив можуть бути проголосовані впродовж трьох місяців. Після цього у фракції "Слуга народу" сподіваються знизити темп прийняття законопроектів.

"Щодо ініціатив, їх дуже багато. Дійсно багато. Прийдеться працювати в комітетах і по вихідних, і по ночах. Але вони повинні це робити... Так повинна працювати Верховна рада. Можливо, за 3-4 місяці, коли ми наголосуємо ті 400-500 законопроектів, які напрацьовані, ми збавимо темп. Але зараз країна не може чекати. Люди очікують від нас швидких змін", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді і перший віце-спікер Руслан Стефанчук заявив, що питання про зняття недоторканності з президента буде внесене на наступному пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №1087 "Про календарний план проведення другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання". З нього випливає, що Рада дев'ятого скликання буде працювати в пленарному режимі до 20 вересня.

Додамо також, у ході сьогоднішнього засідання ВР схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.