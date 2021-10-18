"Слуга народа" хочет исключить нардепа из фракции: кто это
Фото: нардепа Буймистер хотят исключить из фракции СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Депутата Верховной рады Людмилу Буймистер хотят исключить из фракции "Слуга народа". Решение было принято на заседании политической силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Слуги народа" Юлии Палийчук.
"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", - написала она.
Как отметила в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук, решение об исключении Буймистер связано с ее голосованиями в Раде, в том числе по закоропроекту об олигархах.
"У Людмилы очень много голосований вразрез с фракцией, в том числе красным за законопроект об олигархах", - уточнила Кравчук.