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"Слуга народу" хоче виключити нардепа з фракції: хто це

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 20:01
"Слуга народу" хоче виключити нардепа з фракції: хто це Фото: нардепа Буймістер хочуть виключити з фракції СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитро Левицький

Депутата Верховної ради Людмилу Буймістер хочуть виключити з фракції "Слуга народу". Рішення було прийнято на засіданні політичної сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера "Слуги народу" Юлії Палійчук.

"На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу", - написала вона.

Як зазначила в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, рішення про виключення Буймістер пов'язане з її голосуваннями в Раді, в тому числі по законопроєкту про олігархів.

"У Людмили дуже багато голосувань врозріз з фракцією, в тому числі червоним за законопроєкт про олігархів", - уточнила Кравчук.

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Слуга народа Верховна рада
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