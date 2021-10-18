"Слуга народу" хоче виключити нардепа з фракції: хто це
Фото: нардепа Буймістер хочуть виключити з фракції СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Депутата Верховної ради Людмилу Буймістер хочуть виключити з фракції "Слуга народу". Рішення було прийнято на засіданні політичної сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера "Слуги народу" Юлії Палійчук.
"На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу", - написала вона.
Як зазначила в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, рішення про виключення Буймістер пов'язане з її голосуваннями в Раді, в тому числі по законопроєкту про олігархів.
"У Людмили дуже багато голосувань врозріз з фракцією, в тому числі червоним за законопроєкт про олігархів", - уточнила Кравчук.