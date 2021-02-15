"Слуга народа" еще не определилась с позицией по закону об обороте оружия

"По поводу законопроекта об обороте оружия нет еще такой четкой позиции (во фракции, - ред.). Мы еще будем с ней определяться", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой.

Нардеп объяснял, что этот проект позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте. Для начала нужно пройти соответствующее обучение.

Как писало РБК-Украина, ранее в Министерстве внутренних дел Украины высказали мнение, что нельзя допускать пребывания вооруженных гражданских на улицах. Пистолеты можно будет использовать только для защиты жилья.