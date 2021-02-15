"Слуга народу" ще не визначилася з позицією щодо закону про обіг зброї

"Щодо законопроекту про обіг зброї немає ще такої чіткої позиції (у фракції, - ред.). Ми ще будемо з нею визначатися", - сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше глава комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що в разі прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.

Нардеп пояснював, що цей проект дозволяє придбати зброю у власність, але для зберігання вдома в спеціально обладнаному місці. Для початку потрібно пройти відповідне навчання.

Як писало РБК-Україна, раніше в Міністерстві внутрішніх справ України висловили думку, що не можна допускати перебування озброєних цивільних на вулицях. Пістолети можна буде використовувати тільки для захисту житла.