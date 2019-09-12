"Слуга народа" не будет рассматривать законопроект об императивном мандате

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По словам председателя фракции, законопроект нужно доработать

Фракция "Слуга народа" решила снять с рассмотрения законопроект об императивном мандате народного депутата. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Арахамии, надо разработать новый законопроект, который будет удовлетворять всех.

"У нас сегодня было заседание малых фракций, моих заместителей. Мы приняли решение снять этот законопроект в настоящее время. На наш взгляд, он не проработан. Мы вместе разработаем новый законопроект, который будет удовлетворять всех. Это действительно вызвало бурную внутреннюю дискуссию. У нас есть простая договоренность во фракции. Чтобы это не воспринималось как закон о "инакомыслии". Это должен быть закон о внутреннюю партийную измену", - сказал он.

Императивный мандат - ограничение в действиях должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых он может быть отозван. К примеру, депутат может быть ограничен требованием безусловного исполнения наказов избирателей или запретом на выход из фракции, если он был избран по партийным спискам от избирательного объединения, партии или блока, образовавшего эту фракцию.

Напомним, в Верховную раду внесены два законопроекта, которые предлагают лишать депутатов мандата. Регламентный комитет поддержал законопроект 1038 о обязать народного депутата входить во фракции политических партий, от которых он был избранным.

Также сообщалось, что Рада 12 сентября не будет голосовать за роспуск Центральной избирательной комиссии. По словам Арахамии, может не хватить голосов, поэтому надо собрать глав фракций и обсудить этот вопрос.