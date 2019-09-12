"Слуга народу" не розглядатиме законопроект про імперативний мандат

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами голови фракції, законопроект треба допрацювати

Фракція "Слуга народу" вирішила зняти з розгляду законопроект про імперативний мандат народного депутата. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Арахамії, треба розробити новий законопроект, який буде задовільняти всіх.

"У нас сьогодні було засідання малих фракцій, моїх заступників. Ми прийняли рішення зняти цей законопроект на даний час. На наш погляд, він не пропрацьований. Ми разом розробимо новий законопроект, який буде задовільняти всіх. Це дійсно викликало бурхливу внутрішню дискусію. У нас є проста домовленість у фракції. Щоб це не сприймалось як закон про "инакомыслие". Це має бути закон про внутрішню партійну зраду", - сказав він.

Імперативний мандат - обмеження в діях посадової особи будь-якими умовами, при порушенні яких він може бути відкликаний. Наприклад, депутат може бути обмежений вимогою безумовного виконання наказів виборців або забороною на вихід з фракції, якщо він був обраний за партійними списками від виборчого об'єднання, партії або блоку, що утворив цю фракцію.

Нагадаємо, до Верховної ради внесено два законопроекти, які пропонують позбавляти депутатів мандату. Регламентний комітет підтримав законопроект 1038 про обов'язок народного депутата входити до фракції політичних партій, від яких він був обраним.

Також повідомлялось, що Рада 12 вересня не голосуватиме за розпуск Центральної виборчої комісії. За словами Арахамії, може не вистачити голосів, тому треба зібрати голів фракцій і обговорити це питання.