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"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок

Автор: Юлия Струк, Милан Лелич

Партия "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок. Таким образом в СН прокомментировали вопрос, будет ли глава государства баллотироваться на этот пост во второй раз.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы будем просить его идти на второй срок", - сказал депутат.

При этом глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.

"Придет время, и он (Зеленский, - ред.) даст каждому украинцу ответ на это вопрос", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решение о возможном выдвижении на второй президентский срок нужно принимать ближе к концу первой каденции.

Напомним, на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства глава государства заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСлуга народа
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