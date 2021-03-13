"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок

Партия "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок . Таким образом в СН прокомментировали вопрос, будет ли глава государства баллотироваться на этот пост во второй раз.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы будем просить его идти на второй срок", - сказал депутат.

При этом глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.

"Придет время, и он (Зеленский, - ред.) даст каждому украинцу ответ на это вопрос", - сказал парламентарий.