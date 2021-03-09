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"Не боится мечтать": Мендель рассказала, пойдет ли Зеленский на второй срок

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 00:03
"Не боится мечтать": Мендель рассказала, пойдет ли Зеленский на второй срок Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Владимир Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Алесе Бацман.

Мендель отметила, что хотела бы увидеть Зеленского на втором сроке. В то же время она подчеркнула, что не уверена, хочет ли оставаться пресс-секретарем в случае его повторного избрания.

"Это человек очень масштабного мышления. Мы очень отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Вы понимаете, это мальчик из бедной семьи, такой же как большинство наших семей. Родители - интеллигенты, 90-е годы, становление, влияние России, распад Советского Союза и так далее. Но посмотрите, где он. Потому что он не боится мечтать", - сказала Мендель.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решение о возможном выдвижении на второй президентский срок нужно принимать ближе к концу первой каденции.

Напомним, на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

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