"Слуга народа" не будет менять главу партии в случае избрания Корниенко вице-спикером Рады

"Слуга народа" не будет менять главу партии в случае избрания Александра Корниенко вице-спикером Рады. Сейчас он является главой партии "Слуга народа".
Об этом заявил на брифинге глава фракции СН Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.
"Корниенко будет первый вице-спикер и главой партии", - сказал Арахамия.
Отметим, главным кандидатом на пост нового спикера Рады является Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность вице-спикера. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.