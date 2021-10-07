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"Слуга народа" не будет менять главу партии в случае избрания Корниенко вице-спикером Рады

Автор: Анастасия Рокитна

"Слуга народа" не будет менять главу партии в случае избрания Александра Корниенко вице-спикером Рады. Сейчас он является главой партии "Слуга народа".

Об этом заявил на брифинге глава фракции СН Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.

"Корниенко будет первый вице-спикер и главой партии", - сказал Арахамия.

Отметим, главным кандидатом на пост нового спикера Рады является Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность вице-спикера. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.

Напомним, Рада закрыла заседание, так и не выбрав нового спикера.

Отметим, нардепы выдвинули пять кандидатов в спикеры Рады и снова ушли на перерыв.

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Александр Корниенко