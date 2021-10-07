"Слуга народу" не змінюватиме голову партії у разі обрання Корнієнка віце-спікером Ради

"Слуга народу" не змінюватиме голову партії у разі обрання Олександра Корнієнка віце-спікером Ради. Зараз він є головою партії "Слуга народу".
Про це заявив на брифінгу голова фракції СН Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.
"Корнієнко буде перший віце-спікер та голова партії", - сказав Арахамія.
Зазначимо, головним кандидатом на пост нового спікера Ради є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віце-спікера. А Олександр Корнієнко може зайняти пост віце-спікера Ради після призначення Стефанчука.