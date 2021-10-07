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"Слуга народу" не змінюватиме голову партії у разі обрання Корнієнка віце-спікером Ради

Автор: Анастасія Рокитна

"Слуга народу" не змінюватиме голову партії у разі обрання Олександра Корнієнка віце-спікером Ради. Зараз він є головою партії "Слуга народу".

Про це заявив на брифінгу голова фракції СН Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

"Корнієнко буде перший віце-спікер та голова партії", - сказав Арахамія.

Зазначимо, головним кандидатом на пост нового спікера Ради є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віце-спікера. А Олександр Корнієнко може зайняти пост віце-спікера Ради після призначення Стефанчука.

Нагадаємо, Рада закрила засідання, так і не вибравши нового спікера.

Зазначимо, нардепи висунули п'ять кандидатів в спікери Ради і знову пішли на перерву.

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Олександр Корнієнко