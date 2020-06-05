Випадкова ротація на митниці: в Мінфіні запропонували, як зменшити контрабанду

Фото: пункт пропуску на кордоні (dpsu.gov.ua)

Випадкова ротація повинна послабити корупційну складову на митниці

Міністр фінансів Сергій Марченко дав доручення Державній митній службі розробити механізм випадкової ротації на митних постах. Як відзначили в Мінфіні, це дозволить зменшити випадки контрабанди.

Про це повідомили в прес-службі Митної служби.

Відповідне доручення Марченко дав під час колегії Державної митної служби.

"Міністр наголосив на необхідності посилення роботи з протидії контрабанді та забезпечення виконання плану надходжень до бюджету від митниці. Крім того, міністр дав низку доручень, серед яких - розробити механізм ротації митників на митних постах рандомному принципом. Така практика повинна значно зменшити вплив людського фактору при здійсненні митних процедур і, відповідно, зменшити корупційну складову", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, наприкінці травня в Закарпатській області на кордоні з Угорщиною водії намагалися заблокувати роботу пропускного пункту у зв'язку з небажанням декларувати товари, які вони ввозили на територію України.

Пізніше у Мінфіні заявили, що це була спроба ввезення контрабанди в Україну.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи можна прибрати контрабанду повністю.

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Автор: Игорь Литвиненко