На случай взрывов. УЗ ищет волонтеров для заклейки окон на вокзалах

Учитывая тот факт, что проводники "Укрзализныци" работают без перерыва и выходных, доставляя женщин и детей в безопасные места, компания ищет волонтеров, чтобы заклеить окна на всех действующих вокзалах Украины. Это необходимо для того, чтобы минимизировать ранения острыми обломками при взрывах.
Об этом пишет РБК-Украина на сообщение УЗ в Telegram.
"Внимание, нужно будет выполнить работы на высоте, ведь на некоторых помещениях вокзалов высота потолков может достигать 10 метров", - говорится в заявлении.
Кроме того, на всех действующих вокзалах страны следует подготовить и расклеить инструкции по действиям граждан в случае взрывов.
Необходимая помощь и грузчиков - привозить и загружать в поезд питьевую воду и еду на железнодорожных станциях: Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Львов, Ковель, Одесса, Запорожье, Лиман, Константиновка, Днепр, Кривой Рог, Киев, Харьков, Хмельницкий, Бердичев и Винница.
Всех, кто готов помочь, просят обращаться к координаторам УЗ по телефонам:
+38(097)307-79-08 - Наталья;
+38(097)851-10-71 - Елена.
Как сообщалось, ранее для группы из 217 детей и 20 сопровождающих из Хмельницкой области организовали "зеленый коридор" и безопасно довезли в пункт пересечения границы с Польшей.
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