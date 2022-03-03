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На випадок вибухів. УЗ шукає волонтерів для заклеювання вікон на вокзалах

Автор: Наталія Гурковська

Дивлячись на те, що провідники "Укрзалізниці" працюють без перерви та вихідних, доправляючи жінок та дітей в безпечні місця, компанія шукає волонтерів, щоб заклеїти вікна на усіх діючих вокзалах України. Це необхідно для того, щоб мінімізувати поранення гострими уламками у разі вибухів.

Про це пише РБК-Україна на повідомлення УЗ в Telegram.

"Увага, потрібно буде виконати роботи на висоті, адже на деяких приміщеннях вокзалів висота стелі може сягати до 10 метрів", - йдеться в заяві.

Крім того, на усіх діючих вокзалах країни потрібно підготувати та розклеїти інструкції щодо дій громадян у разі вибухів.

Необхідна допомога і вантажників - привозити та завантажувати до поїзда питну воду та їжу на залізничних станціях: Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Львів, Ковель, Одеса, Запоріжжя, Лиман, Костянтинівка, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Харків, Хмельницький, Бердичів та Вінниця.

Всіх, хто готовий допомогти, просять звертатись до координаторів УЗ за телефонами:

  • +38(097)307-79-08 - Наталія;
  • +38(097)851-10-71 - Олена.

Як повідомлялося, раніше для групи з 217 дітей та 20 супроводжуючих із Хмельницької області організували "зелений коридор" і безпечно довезли до пункту перетину кордону з Польщею.

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