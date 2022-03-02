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В Польшу эвакуировали большую группу детей, - Лазебная

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Украина, Среда 02 марта 2022 15:29
В Польшу эвакуировали большую группу детей, - Лазебная Фото: министр социальной политики Украины Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для группы из 217 детей и 20 сопровождающих из Хмельницкой области организовали "зеленый коридор" и безопасно довезли в пункт пересечения границы с Польшей. Пересечение границы произошло без задержек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министра Минсоцполитики Марины Лазебной.

"В составе группы дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети из детских домов семейного типа, приемных семей, специализированных школ, учебно-реабилитационных центров, центров социально-психологической реабилитации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Лазебная напомнила, что процедура упрощенного выезда за границу позволяет быстро перемещать детей группами в безопасные места при наличии только двух документов по каждому ребенку.

Она также отметила, что сопровождающие лица обязаны в течение одного рабочего дня поставить детей на консульский учет в стране пребывания. Консулы в течение одного рабочего дня через МИД должны проинформировать об этом Нацсоцслужбу.

Как сообщалось ранее, Польша предоставила Украине новую усиленную военную помощь. Границу пересекла целая колонна с боеприпасами.

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