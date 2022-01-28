На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники

Переговоры по линии США – Россия с участием НАТО напряжения возле украинских границ так и не сняли. Формально консультации продолжаются, но риторика с обеих сторон не обнадеживает. Запад настаивает, что противоречия с Кремлем можно и нужно решить посредством дипломатии, однако арсенал на случай "что, если нет" становится все более внушительным.

Прежде всего США и их союзники угрожают России мощными санкциями в ответ на любую попытку вторжения, о чем мы подробно писали ранее. С другой стороны Украине ясно дали понять, что отправлять своих солдат для ее защиты НАТО не будет. Вместо этого со второй половины января западные союзники ускоренно передают Украине оружие. При чем именно то, которое украинские бойцы могут освоить максимум за пару недель.

"Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации", – заявил заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

"Убийцы российских танков" и знаменитый Stinger

Первый борт с военной помощью из Британии прибыл в "Борисполь" еще в понедельник, 17 января. Меньше чем за неделю транспортники Королевских ВВС сделали в Киев восемь рейсов. Основной груз – около двух тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Эти ПТРК предназначены для уничтожения танков, бронетехники и укреплений. Переносной и относительно легкий комплекс (12,5 кг) особо эффективен в условиях городской застройки. Его конструкция позволяет оператору вести огонь из закрытых помещений на расстоянии от 20 до 800 метров.

Принцип работы NLAW предельно простой. Бойцу нужно лишь зафиксировать цель через оптический прицел на 3-5 секунд и нажать на спуск, дальше ракета сама выстроит траекторию с учетом скорости движения объекта. Комплекс работает в двух режимах стрельбы: прямой удар и атака сверху (для поражения танков). NLAW одноразовый и может храниться до 20 лет.

Вслед за британцами отправку дополнительной помощи начали США. Первый американский самолет 22 января привез украинской армии 90 тонн оружия и боеприпасов. В течение пары дней прибыло еще два борта, министр обороны Алексей Резников анонсировал четвертый. Также Штаты намерены отправить в Украину пять вертолетов Ми-17, а возможно и остальной пакет военной поддержи, который был предназначен для Афганистана.

"Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США (на сумму 200 млн долларов) с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов. Указанная помощь включает средства оборонного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и прочее", – сказали РБК-Украина в Минобороны.

Среди прочего, армия получила новую партию ПТРК Javelin и ракеты к ним (по данным американских журналистов, около 300 только за один рейс), а также гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

FGM-148 Javelin украинцам хорошо знакомы. Первые комплексы США передали еще весной 2018 года, их демонстрировали на военных парадах, а в конце прошлого года они были испробованы на учениях в зоне ООС. Военные эксперты, опрошенные изданием, говорят, что эти системы находятся на Донбассе, но не на первой линии обороны. По оценкам аналитиков, сейчас в украинской армии больше 150 пусковых установок и 1200 ракет к ним.

Этот ПТРК прежде всего предназначен для поражения танков и бронетехники. Но может использоваться и против укреплений, беспилотников, вертолетов и малоскоростных самолетов на небольших высотах. Как и в случае с NLAW оператор комплекса может стрелять из закрытых помещений, как прямой наводкой, так и сверху. Его также устанавливают на боевые машины. Дальность поражения 2,5-5 км в зависимости от модификации.

Javelin значительно тяжелее британского "коллеги" (22 кг против 12,5 кг), но для его использования достаточно одного бойца, хотя по стандарту расчет состоит из двух человек. Работает комплекс по принципу "выстрелил и забыл", после пуска ракета сама "ведет" цель благодаря инфракрасной головке самонаведения. Состоит она из двух зарядов: первый пробивает броню, второй выжигает то, что внутри объекта.

Термобарические SMAW-D Украине передали впервые в этом году. Это легкий одноразовый гранатомет с фугасным боеприпасом, основная цель которого – уничтожить укрепление противника, прежде всего бункеры. Пробивает до 20 см бетона, 30 см кирпича или 2 метра мешков с песком. SMAW-D также можно использовать против легко бронированных целей. Эффективен на расстоянии от 15 до 1000 метров.

Страны Балтии также намерены вооружить украинскую армию новыми системами. Так, Эстония пообещала отправить "десятки и десятки" Javelin, а Латвия и Литва – зенитно-ракетные комплексы Stinger. Балтийцы уже получили разрешение на передачу этого оружия от страны-производителя США.

FIM-92 Stinger, пожалуй, один из самых известных переносных ЗРК в мире. Он до сих пор состоит на вооружении почти в трех десятках стран, несмотря на то, что появился еще 40 лет назад. Большую популярность этот комплекс получил в ходе войны в Афганистане в 80-ых годах. Только за 1986 год моджахедам удалось сбить 23 советских самолета и вертолета.

Stinger может прицельно поражать авиацию на расстоянии от 250 метров до 4,5 км. Хотя зафиксирован случай, когда ЗРК подбил самолет на высоте более 9 км. Комплекс также используют против небронированных наземных и надводных объектов, но с меньшей эффективностью. В расчет Stinger входит командир и оператор, однако для боя достаточно и одного человека.

Предел цены вторжения

"Наши партнеры пошли самым легким путем. Они насыщают наши вооруженные силы противотанковыми средствами – это достаточно эффективный способ сделать оборону более стойкой и менее уязвимой. Есть еще ПЗРК Stinger ближнего радиуса действия – это тоже может быть использовано в защите нашей обороны от штурмовой и армейской авиации. Это опять-таки о стойкости обороны", – объяснил РБК-Украина бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов.

В то же время, уточнил эксперт, в пакете помощи нет "ничего глобального", к примеру танков, артиллерии, мощных систем противовоздушной и противоракетной обороны, по типу ЗРК Patriot. Такие комплексы могли бы противостоять массированным налетам вражеской авиации или баллистическим ракетам, защитить военных на передовой, города-миллионники и электростанции. Однако о поставках этих систем речь пока не идет, хотя официальный Киев с такой просьбой обращался.

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot (фото: GettyImages)

Против этой идеи играют сразу несколько факторов. Во-первых, Запад, очевидно, не хочет лишний раз "злить" Россию, все же питая надежду на разрядку посредством дипломатии. Во-вторых, Patriot сложная и дорогая система (семь батарей обошлись Румынии в 4 млрд долларов), которая требует специально обученного персонала, системы оповещения, самолетов дальнего радиолокационного выявления и так далее.

Но самая главная причина – это время. Чтобы развернуть подобные системы в существующих реалиях нужны годы. В то время как западные союзники пытаются дать Украине то, что можно использовать прямо сейчас, ведь в их понимании новое вторжение России может произойти до конца этой зимы. Военные эксперты сходятся во мнении, что передача NLAW, Javelin и Stinger в боевые подразделения – это вопрос нескольких недель. При этом их можно использовать везде: от Сил специальных операций и морской пехоты до территориальной обороны.

"С каждым Javelin или NLAW шансы на победу России тают. А без уверенности в победе нет смысла ввязываться в войну", – уточнил Жданов.

Это оружие само по себе не меняет расклада на фронте, но насыщение им войск в большом количестве дает как минимум тактическое преимущество, уверен глава "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут. С учетом новых ракет собственного производства и советского наследия украинские войска вполне способны нанести противнику очень ощутимый урон в случае наземной операции. По мнению эксперта, в Украине пытаются ускоренными темпами создать такой потенциал, чтобы это привело к отказу от плана ее оккупации через прямое открытое вторжение.

"Направления главного удара (согласно планам возможного вторжения, – ред.) проходят через большие города, такие как Чернигов, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Одесса, Николаев и Мариуполь, где боевые действия будут вестись в городской застройке. Потребуется ввести туда личный состав, он будет заходить с техникой, но это все равно потери. То есть мы увеличиваем цену оккупации, возможно, не с точки зрения каких-то мощных сверхсистем ПРО или авиации, но за счет своего рода полупартизанского ответа", – уточнил Чмут.

Ответ украинской армии на вторжение должен быть ассиметричным (фото: facebook.com / GeneralStaff ua)

В то же время усилить оборону, особенно в небе, в обозримом будущем могли бы передвижной зенитно-ракетный комплекс средней дальности NASAMS и самоходный ЗРК ближнего действия Avenger (на шасси внедорожника Humvee установлены восемь ракет Stinger, РЛС и зенитный пулемет). При грамотной координации все вместе это даст возможность для быстрых и ассиметричных ответов на потенциальную агрессию.

"Мы сейчас воспринимаем российскую угрозу как линейный вариант противодействия, считая количество танков. Он имеет право на жизнь, но мы можем быть вынуждены вести боевые действия на собственной территории. Поэтому важно иметь вариант перехода к мобильной гибкой обороне – это серьезный вызов. Чтобы мы не считали, что мы должны сидеть в окопах и защищаться линейно. Так не должно быть и надеюсь, что так не будет", – сказал РБК-Украина директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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Отправляя все больше вооружения западные партнеры подчеркивают: очень не хочется, чтобы Украина была вынуждена его использовать. Однако сам факт такой помощи говорит о многом. Союзники готовы помочь не только громкими словами и обещаниями жесточайших санкций "когда-то потом", но и реальными вещами: оружием, боеприпасами и оборудованием – здесь и сейчас.

Примечательно, что к этой поддержке присоединяется все больше стран. К примеру, Чехия передает 4 тысячи снарядов, Канада выделяет 340 млн долларов на поддержку в оборонной сфере, а Польша ведет консультации по поставке оружия. Как сообщили изданию в Минобороны, ведутся переговоры с Германией, Нидерландами и Албанией. Все это должно стать четким сигналом для Кремля, что украинцам есть чем защищаться, а цивилизованный мир не оставит их наедине перед лицом новой агрессии.