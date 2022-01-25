Ждем еще одну "птицу": Резников анонсировал новую партию помощи от США

Сегодня вечером в аэропорт "Борисполь" прибыл третий самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки на фоне обострения агрессии России. Уже в ближайшее время в Украину прибудет еще один американский самолет с военным грузом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.

Как рассказал Резников, сегодня в Украину прибыла партия противотанковых ракет Javelins. "Новый груз охранной помощи - пусковые установки и ракеты общим весом около 80 тонн. Вскоре ожидаем прибытия 4-го из большой стаи птиц. Благодаря нашему стратегическому партнеру", - заявил министр. Фото: Украина получила военную помощь от США (twitter.com/oleksiireznikov)