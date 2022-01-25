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Ждем еще одну "птицу": Резников анонсировал новую партию помощи от США

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Киев, Вторник 25 января 2022 20:44
Ждем еще одну "птицу": Резников анонсировал новую партию помощи от США Фото: Украина получила военную помощь от США (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня вечером в аэропорт "Борисполь" прибыл третий самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки на фоне обострения агрессии России. Уже в ближайшее время в Украину прибудет еще один американский самолет с военным грузом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.

Как рассказал Резников, сегодня в Украину прибыла партия противотанковых ракет Javelins.

"Новый груз охранной помощи - пусковые установки и ракеты общим весом около 80 тонн. Вскоре ожидаем прибытия 4-го из большой стаи птиц. Благодаря нашему стратегическому партнеру", - заявил министр.

Ждем еще одну &quot;птицу&quot;: Резников анонсировал новую партию помощи от США

Фото: Украина получила военную помощь от США (twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, накануне Резников, комментируя военную помощь Украине рассказал, что союзники передали нашей стране такие вещи, о которых раньше украинская армия мечтала.

Добавим, в американском посольстве пообещали направить в Украину еще больше военной помощи в случае нападения России.

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Министерство обороны Украины Соединенные Штаты Америки Алексей Резников Вторжение России в Украину
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