Ждем еще одну "птицу": Резников анонсировал новую партию помощи от США
Сегодня вечером в аэропорт "Борисполь" прибыл третий самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки на фоне обострения агрессии России. Уже в ближайшее время в Украину прибудет еще один американский самолет с военным грузом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.
Как рассказал Резников, сегодня в Украину прибыла партия противотанковых ракет Javelins.
"Новый груз охранной помощи - пусковые установки и ракеты общим весом около 80 тонн. Вскоре ожидаем прибытия 4-го из большой стаи птиц. Благодаря нашему стратегическому партнеру", - заявил министр.
Фото: Украина получила военную помощь от США (twitter.com/oleksiireznikov)
Напомним, накануне Резников, комментируя военную помощь Украине рассказал, что союзники передали нашей стране такие вещи, о которых раньше украинская армия мечтала.
Добавим, в американском посольстве пообещали направить в Украину еще больше военной помощи в случае нападения России.