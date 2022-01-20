На случай "кризисной ситуации": проживающих в Украине израильтян просят заполнить анкету

В Израиле призывают своих граждан, проживающих на территории Украины - заполнить анкеты и указать личные данные. Это необходимо для быстрой связи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на консульский отдел Министерства иностранных дел Израиля.
"В свете сложившейся ситуации рекомендуем израильтянам, находящихся в Украине, заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет", - пишут в министерстве.
В анкете необходимо указать личные данные, семейный статус, а также мобильный телефон и почту.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ на которых изображены военные силы Российской Федерации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине.
Также сегодня, 20 января, в Конгресс США внесли третий законопроект о санкциях против России