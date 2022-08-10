На случай ЧС. Власти обновят план эвакуации и реагирования на ЗАЭС

Что решили

Указано, что этот вопрос обсудили на заседании областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством руководителя ОВА Александра Старуха.

"Мы должны быть готовы к любой ситуации, даже самой плохой. Лучше в этом случае проявлять избыточную бдительность, чем допустить риски из-за халатности. Именно поэтому следует как можно скорее пересмотреть и привести в порядок все планы эвакуации, проверить наличие средств защиты наших жителей. Именно из-за непредсказуемости нашего врага мы должны безотлагательно проработать действенные планы, с реальными точками эвакуации, всеми средствами и транспортом. В наших условиях время - это жизнь, - подчеркнул Старух.

В ОВА отмечают, что сейчас из-за провокаций захватчиков и умышленных обстрелов с их стороны Запорожской АЭС повреждены электросети, а в результате обстрелов станция работает с риском возникновения аварийных ситуаций и пожаров.

Там объясняют, что из-за потенциальной опасности есть насущная потребность принятия мер по уменьшению возможных последствий техногенной опасности, связанной с ситуацией на Запорожской АЭС.

В частности, речь идет о проведении уточнения сил и средств, которые возможно будут привлекаться к ликвидации последствий ЧС (пожарные подразделения, медицинский персонал, национальная полиция и т. д), уточнение Плана эвакуации, прием и размещение эвакуированного населения на случай угрозы возникновения или возникновения аварии на АЭС с учетом действия военного положения и оперативной обстановки.

Также во время обсуждения был рассмотрен вопрос создании резерва специализированных препаратов, которые частично помогут людям защитить себя от худших последствий возможного облучения.



"Комиссия единогласно согласилась с необходимостью обновления планов, которые теперь будут адаптированы к современным условиям",- резюмировали в ЗОВА.

Кого будут эвакуировать?

Отметим, как рассказал начальник Запорожской ОВА Александр Старух, в случае катастрофы на ЗАЭС эвакуации подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Масштабы в случае катастрофы

Тем временем в Украине определили последствия возможной катастрофы на Запорожской АЭС. Там предупреждают, что она будет в десять раз мощнее чем Чернобыльская в 1986 году.

Есть ли ядерная угроза сейчас?

Напомним, как заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на последние атаки ЗАЭС российскими оккупантами, пока ядерной угрозы на станции после последних обстрелов нет. Однако фиксируются повреждения.

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